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31 сейв Бобровского помог «Флориде» обыграть «Питтсбург», у Малкина — передача

31 сейв Бобровского помог «Флориде» обыграть «Питтсбург», у Малкина — передача
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Сэм Беннетт, Аарон Экблад, Ээту Луостаринен и Картер Вераге. Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 31 бросок.

За «Питтсбург» забил Крис Летанг. Российский нападающий Евгений Малкин отметился результативной передачей.

Таким образом, «Флорида» одержала вторую победу за последние три матча. «Питтсбург», в свою очередь, прервал четырёхматчевую победную серию.

В следующем матче «Флорида» сыграет с «Вегас Голден Найтс», а «Питтсбург» встретится с «Коламбус Блю Джекетс». Оба матча пройдут 8 марта.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Беннетт (Вераге, Ткачук) – 19:38 (5x5)   2:0 Экблад (Барков, Монтур) – 24:11 (5x4)   2:1 Летанг (Гюнцель, Малкин) – 28:51 (5x3)   3:1 Луостаринен (Барков) – 39:50 (5x5)   4:1 Вераге (Ткачук, Монтур) – 49:53 (5x5)
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