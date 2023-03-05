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«Миннесота» всухую обыграла «Калгари» на выезде. Капризов очков не набрал

«Миннесота» всухую обыграла «Калгари» на выезде. Капризов очков не набрал
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В Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари Флеймз» и «Миннесотой Уйалд». Победу одержали гости со счётом 3:0.

Голом и результативной передачей отметился нападающий «Миннесоты» Мэтт Болди. Победный гол и результативная передача на счету форварда «Уайлд» Йоэля Эрикссон Эка. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов результативными баллами не отметился, нанеся два броска по воротам и заработав две штрафные минуты. Гланым гером матча стал голкипер «Миннесоты» Филип Густавссон, отразивший 31 бросок по воротам.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
0 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Эрикссон Эк (Болди, Юханссон) – 14:52 (5x5)   0:2 Фолиньо (Годро, Стил) – 53:49 (5x5)   0:3 Болди (Эрикссон Эк) – 56:30 (5x5)

«Миннесота» одержала четвёртую победу подряд. 8 марта состоится ответный матч между командами на площадке «Уайлд».

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