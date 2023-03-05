Вратарь «Питтсбурга» сообщил, что был готов к драке с голкипером «Флориды» Бобровским

Вратарь «Питтсбурга» Кейси Десмит рассказал, что был готов ввязаться в драку с российским голкипером «Флориды» Сергеем Бобровским после его стычки с нападающим «Пингвингз» Джейсоном Цукером.

«Да, если бы Бобровский продолжил приставать к нашим игрокам, я бы попробовал подъехать, но судья вытащил его из стычки, и другой арбитр сказал мне оставаться на месте. Так что мне не пришлось туда ехать», — цитирует Десмита пресс-служба НХЛ.

Напомним, в середине третьего периода нападающий «Питтсбурга» Джейсон Цукер намеренно въехал в российского вратаря «Флориды» Сергея Бобровского. Голкипер упал на спину и потерял свой шлем. Немедленно на льду вспыхнула потасовка, а россиянин вскочил с ног и ринулся мстить обидчику. По итогам большой заварухи двумя штрафными минутами за атаку на вратаря был наказан Цукер.