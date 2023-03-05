Цукер — о столкновении с Бобровским: сбивать вратаря я точно не хотел

Нападающий «Питтсбурга» Джейсон Цукер сообщил, что ненамеренно сбил с ног вратаря «Флориды» Сергея Бобровского. После столкновения в матче вспыхнула массовая потасовка, по итогам которой две штрафные минуты за атаку вратаря заработал Цукер.

«Я катил на одной ноге, оказался в сложном положении, не смог уйти от столкновения. Сбивать вратаря я точно не хотел, вы же знаете, я не такой игрок. Просто неудачно всё сложилось. Но совсем не удивлён реакции «Флориды», ничего другого я и не ждал. Когда кто-то бьёт твоего вратаря, ты идёшь мстить. Тут ничего не поделаешь», — цитирует Цукера пресс-служба НХЛ.

Бобровский отразил 31 бросок и одержал победу в матче с «Питтсбургом» (4:1). Россиянин был признан первой звездой встречи.