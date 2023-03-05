«Он жёсткий и у него отличное хоккейное чутьё». Тренер «Виннипега» — о дебюте Наместникова

Главный тренер «Виннипега» Рик Боунесс оценил дебют российского нападающего Владислава Наместникова в матче с «Эдмонтоном» (7:5).
«Есть много мелочей, которыми занимается Владди. Например, в первом периоде он доставил шайбу до чужих ворот и чуть не забил гол. В третьем периоде он остановил неудобную шайбу у борта, благодаря чему мы организовали опасный выход с преимуществом на ворота соперника.
Он очень хорошо разбирается во всех мелких деталях игры. У него отличное хоккейное чутьё, и он прекрасно чувствует игру. Вы, ребята, не знаете, но он крепкий парень. Я имею в виду, что он жёсткий. Мне нравится его жажда борьбы», — цитирует тренера Sportsnet.
Наместников отметился результативной передачей на гол в пустые ворота в исполнении Дилана Демело.
- 5 марта 2023
-
12:09
-
12:08
-
11:54
-
11:42
-
11:31
-
11:15
-
11:00
-
10:40
-
10:26
-
10:10
-
10:00
-
09:44
-
09:30
-
09:29
-
09:21
-
09:00
-
08:53
-
08:33
-
08:09
-
08:00
-
07:40
-
06:19
-
06:04
-
05:59
-
05:47
-
05:47
-
04:46
-
04:45
-
04:43
-
04:30
-
04:02
-
02:56
-
02:14
-
00:00
- 4 марта 2023
-
23:50