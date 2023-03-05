«Он жёсткий и у него отличное хоккейное чутьё». Тренер «Виннипега» — о дебюте Наместникова

Главный тренер «Виннипега» Рик Боунесс оценил дебют российского нападающего Владислава Наместникова в матче с «Эдмонтоном» (7:5).

«Есть много мелочей, которыми занимается Владди. Например, в первом периоде он доставил шайбу до чужих ворот и чуть не забил гол. В третьем периоде он остановил неудобную шайбу у борта, благодаря чему мы организовали опасный выход с преимуществом на ворота соперника.

Он очень хорошо разбирается во всех мелких деталях игры. У него отличное хоккейное чутьё, и он прекрасно чувствует игру. Вы, ребята, не знаете, но он крепкий парень. Я имею в виду, что он жёсткий. Мне нравится его жажда борьбы», — цитирует тренера Sportsnet.

Наместников отметился результативной передачей на гол в пустые ворота в исполнении Дилана Демело.