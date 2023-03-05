Купер посадил на лавку лидеров «Тампа-Бэй» в третьем периоде матча с «Баффало»

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер объяснил, почему не выпускал на лёд первое звено в третьем периоде матча с «Баффало» (3:5). «Сэйбрз» вели в счёте после второго периода 4:1, а лидеры «Лайтнинг» имели отрицательные показатели полезности: Никита Кучеров «-1», Брендан Пойнт «-2» и Стивен Стэмкос «-3».
«Как тренер, я должен принимать решения, которые пойдут на пользу команде. В 99,9% случаев эти ребята дают нам наилучшие шансы на победу, когда они на льду. Сегодня я просто почувствовал, что в третьем периоде они не дадут нам шансов на победу.
Эти ребята — чрезвычайно важная часть нашей команды. Но сегодня мы подумали, что в течение последних 20 минут матча, другие ребята смогут принести нам победу, и они почти это сделали», — цитирует Купера Sportsnet.
Отметим, что Пойнт открыл счёт в матче с передач Кучерова и Пойнта. В третьем периоде «Тампа» забросила две шайбы, но отыграться не смогла. «Лайтнинг» потерпели четвёртое поражение подряд.
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