Кадейкин набрал очки во всех трёх матчах серии с «Адмиралом»
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В эти минуты во Владивостоке проходит третий матч серии плей-офф 1/4 Восточной конференции КХЛ между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым». Идёт третий период — счёт 2:1 в пользу уфимцев.
Вторую шайбу «Салавата Юлаева» забросил нападающий Николай Кулёмин с отличной передачи форварда уфимской команды Александра Кадейкина. Хоккеисты блестяще реализовали выход два в одного. Кадейкин набирает очки во всех трёх матчах серии с «Адмиралом». На его счету гол и две результативные передачи.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
05 марта 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Перерыв
2 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Пименов (Дроздов, Башкиров) – 37:32 (5x5) 0:2 Кулёмин (Кадейкин) – 38:51 (5x5) 1:2 Хамидуллин – 43:29 (5x5) 2:2 Лисовец (Гареев, Файзуллин) – 56:35 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Отметим, что в начале третьего периода хозяевам удалось отквитать одну шайбу. Текущий счёт в серии равный 1-1.
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