Кадейкин набрал очки во всех трёх матчах серии с «Адмиралом»

В эти минуты во Владивостоке проходит третий матч серии плей-офф 1/4 Восточной конференции КХЛ между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым». Идёт третий период — счёт 2:1 в пользу уфимцев.

Вторую шайбу «Салавата Юлаева» забросил нападающий Николай Кулёмин с отличной передачи форварда уфимской команды Александра Кадейкина. Хоккеисты блестяще реализовали выход два в одного. Кадейкин набирает очки во всех трёх матчах серии с «Адмиралом». На его счету гол и две результативные передачи.

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Отметим, что в начале третьего периода хозяевам удалось отквитать одну шайбу. Текущий счёт в серии равный 1-1.