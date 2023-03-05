«Химия есть, но слишком много потерь». Галлан — о связке Панарина с Кейном
Поделиться
Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан рассказал, что нападающие «синерубашечников» Артемий Панарин и Патрик Кейн немного переигрывают в своих комбинациях, что приводит к большому количеству потерь. «Рейнджерс» уступили «Бостону» со счётом 2:4.
«Было много хорошего, но было и кое-что плохое. Они пытаются слишком часто комбинировать через центр зоны соперника, что приводит к большому количеству потерь шайбы. Как я уже сказал, между ними определённо есть химия, но мы должны убедиться, что мы играем в правильную игру», — цитирует Галлана пресс-служба НХЛ.
За два матча в составе «Рейнджерс» Кейн пока не набрал очков, заработав отрицательную полезность «-4». Панарин матч с «Бостоном» закончил с полезностью «-3».
Комментарии
- 5 марта 2023
-
13:50
-
13:40
-
13:32
-
13:22
-
13:13
-
13:08
-
12:43
-
12:40
-
12:26
-
12:09
-
12:08
-
11:54
-
11:42
-
11:31
-
11:15
-
11:00
-
10:40
-
10:26
-
10:10
-
10:00
-
09:44
-
09:30
-
09:29
-
09:21
-
09:00
-
08:53
-
08:33
-
08:09
-
08:00
-
07:40
-
06:19
-
06:04
-
05:59
-
05:47
-
05:47
Партнерский контент