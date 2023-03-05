«Химия есть, но слишком много потерь». Галлан — о связке Панарина с Кейном

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан рассказал, что нападающие «синерубашечников» Артемий Панарин и Патрик Кейн немного переигрывают в своих комбинациях, что приводит к большому количеству потерь. «Рейнджерс» уступили «Бостону» со счётом 2:4.

«Было много хорошего, но было и кое-что плохое. Они пытаются слишком часто комбинировать через центр зоны соперника, что приводит к большому количеству потерь шайбы. Как я уже сказал, между ними определённо есть химия, но мы должны убедиться, что мы играем в правильную игру», — цитирует Галлана пресс-служба НХЛ.

За два матча в составе «Рейнджерс» Кейн пока не набрал очков, заработав отрицательную полезность «-4». Панарин матч с «Бостоном» закончил с полезностью «-3».