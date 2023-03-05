Главный тренер «Адмирала: горд, что мы такая противная команда
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев не стал никого выделять в составе дальневосточной команды после волевой победы в третьем матче серии с «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ). Владивостокская команда уступала со счётом 0:2 после второго периода, но смогла навязать свою игру и перевести матч в овертайм, где точный бросок Юрия Паутова принёс победу «Адмиралу».
«Все молодцы, вся команда молодцы. Давайте не будем никого выделять. Они бьются, сражаются, играют, выкладываются. Я горд, что мы такая боеспособная, неуступчивая, противная в хорошем смысле команда», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
«Адмирал» повёл в серии со счётом 2-1. Следующий матч состоится во Владивостоке 7 марта. Начало встречи — в 12:30 мск.
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