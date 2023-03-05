«Вы думаете, это нас сломает?» Гендиректор «Салавата Юлаева» — о 1-2 в серии с «Адмиралом»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов отреагировал на поражение уфимской команды в третьем матче серии с «Адмиралом» (2:3 ОТ). Дальневосточный клуб повёл в серии со счётом 2-1.
«Сегодня 1-2 в серии. Вы думаете, это нас сломает?! Будет нелегко, но мы пройдём этот путь с победой», — написал Баширов в своём телеграм-канале.
Отметим, что «Салават Юлаев» вёл в счёте 2:0 после второго периода. «Адмирал» вернулся в игре благодаря двум голам в третьем периоде и перевёл матч в овертайм, где точный бросок Юрия Паутова принёс дальневосточной команде победу. После матча главный тренер уфимцев Виктор Козлов отметил, что подопечные отдали инциативу «Адмиралу» и пообещал в следующем матче серии проявить характер.
Следующий матч состоится во Владивостоке 7 марта. Начало встречи — в 12:30 мск.
- 5 марта 2023
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