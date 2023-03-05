Форвард «Салавата» Пименов — о поражении: откатывались, дали «Адмиралу» глоток воздуха

Нападающий «Салавата Юлаева» Артём Пименов прокомментировал поражение от «Адмирала» (2:3 ОТ) в матче плей-офф КХЛ.
«Почему упустили преимущество в матче? Сыграли не в свою игру. Откатывались, дали сопернику глоток воздуха. Их болельщики погнали, они почувствовали, что могут забить. Нам надо было продолжать бежать вперёд и прессинговать.
Почему у «Салавата» такие проблемы с созданием моментов? Площадка здесь меньше, чем в Уфе, поэтому такой хоккей получается. Но мы и так создавали моменты, они были. Нужна реализация.
Нет проблем в физическом плане во Владивостоке? Мы весь сезон готовились к этому. Всё будет нормально.
За счёт чего удались две контратаки, с которых забросили все шайбы в матче? Правильно оборонялись. Партнёры меня хорошо вывели в атаку, бросил и попал.
Что надо менять команде? Нужно больше играть в зоне атаки. Мы позволили сопернику играть на нашей половине, контролировать шайбу в зоне атаки. Нужно бросать, так как площадка маленькая, много отскоков.
Не было установки играть от обороны в третьем периоде? Установки не было, сами осторожничали. Много отбрасывались, соперник это почувствовал. У них появилась уверенность, поняли, что могут забить. Первый гол им многое дал в этом плане», — цитирует Пименова сайт уфимского клуба.
Дальневосточники повели в серии со счётом 2-1. Следующий матч плей-офф Кубка Гагарина — 2023 состоится во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» 7 марта. Начало встречи — в 12:30 мск.
- 5 марта 2023
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