«Ак Барс» одержал уверенную победу над «Нефтехимиком» и вышел вперёд в серии плей-офф

В Нижнекамске завершился матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Нефтехимик» принимал на своём льду «Ак Барс». Победу со счётом 4:1 одержали гости. Счёт в серии — 2-1 в пользу казанцев.

На 11-й минуте первого периода счёт в матче открыл Кирилл Петров с передачи Дмитрия Кагарлицкого.

В начале второй двадцатиминутки восстановил равенство в счёте Павел Порядин с передач Ильи Хохлова и Вячеслава Лещенко. Спустя пять минут вновь вывел гостей вперёд Илья Сафонов с передач Александра Радулова и Дмитрия Кагарлицкого.

На 10-й минуте третьего периода третью шайбу казанцев в матче забросил Никита Дыняк. На последней минуте матча окончательный счёт установил Александр Радулов, забросив в пустые ворота.

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Четвёртый матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» состоится в Нижнекамске 7 марта и начнётся в 17:00 мск.