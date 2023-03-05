«Ак Барс» одержал уверенную победу над «Нефтехимиком» и вышел вперёд в серии плей-офф

В Нижнекамске завершился матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Нефтехимик» принимал на своём льду «Ак Барс». Победу со счётом 4:1 одержали гости. Счёт в серии — 2-1 в пользу казанцев.
На 11-й минуте первого периода счёт в матче открыл Кирилл Петров с передачи Дмитрия Кагарлицкого.
В начале второй двадцатиминутки восстановил равенство в счёте Павел Порядин с передач Ильи Хохлова и Вячеслава Лещенко. Спустя пять минут вновь вывел гостей вперёд Илья Сафонов с передач Александра Радулова и Дмитрия Кагарлицкого.
На 10-й минуте третьего периода третью шайбу казанцев в матче забросил Никита Дыняк. На последней минуте матча окончательный счёт установил Александр Радулов, забросив в пустые ворота.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Четвёртый матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» состоится в Нижнекамске 7 марта и начнётся в 17:00 мск.
- 5 марта 2023
-
19:57
-
19:53
-
19:41
-
19:34
-
19:26
-
19:26
-
18:54
-
18:35
-
18:29
-
18:14
-
18:05
-
17:52
-
17:35
-
17:24
-
17:14
-
17:00
-
16:50
-
16:43
-
16:27
-
16:20
-
16:13
-
15:50
-
15:37
-
15:20
-
15:06
-
15:00
-
14:49
-
14:40
-
14:25
-
14:13
-
13:59
-
13:50
-
13:40
-
13:32
-
13:22