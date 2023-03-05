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«Локомотив» в гостях крупно обыграл «Витязь». Тесанов оформил дубль

«Локомотив» в гостях крупно обыграл «Витязь». Тесанов оформил дубль
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В Балашихе завершился матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Витязь» принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Победу со счётом 4:0 одержали гости. Счёт в серии — 2-1 в пользу железнодорожников.

На 11-й минуте первого периода счёт в матче открыл Рушан Рафиков с передач Александра Полунина и Павла Красковского. На 17-й минуте периода преимущество гостей удвоил Даниил Тесанов.

На 16-й минуте второго периода третью шайбу железнодорожников в матче забросил Денис Алексеев с передач Рушана Рафикова и Степана Никулина.

На 17-й минуте третьего периода сделал счёт крупным Даниил Тесанов.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
05 марта 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
0 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Рафиков (Полунин, Красковский) – 10:27 (5x4)   0:2 Тесанов – 16:10 (5x5)   0:3 Алексеев (Рафиков, Никулин) – 35:27 (5x4)   0:4 Тесанов (Марченко, Рафиков) – 56:10 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Четвёртый матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Локомотивом» и «Витязем» состоится в Балашихе 7 марта и начнётся в 19:30 мск.

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