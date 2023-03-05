«Локомотив» в гостях крупно обыграл «Витязь». Тесанов оформил дубль

В Балашихе завершился матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Витязь» принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Победу со счётом 4:0 одержали гости. Счёт в серии — 2-1 в пользу железнодорожников.

На 11-й минуте первого периода счёт в матче открыл Рушан Рафиков с передач Александра Полунина и Павла Красковского. На 17-й минуте периода преимущество гостей удвоил Даниил Тесанов.

На 16-й минуте второго периода третью шайбу железнодорожников в матче забросил Денис Алексеев с передач Рушана Рафикова и Степана Никулина.

На 17-й минуте третьего периода сделал счёт крупным Даниил Тесанов.

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Четвёртый матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Локомотивом» и «Витязем» состоится в Балашихе 7 марта и начнётся в 19:30 мск.