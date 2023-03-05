СКА обыграл минское «Динамо», забросив четыре безответные шайбы. Николаев сделал 26 сейвов

В Минске завершился матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Динамо» принимало на своём льду СКА. Победу со счётом 4:0 одержали гости. Счёт в серии — 2-1 в пользу армейцев.
На 10-й минуте первого периода счёт в матче открыл Дмитрий Яшкин с передач Марата Хуснутдинова и Игоря Ожиганова. На 17-й минуте периода удвоил преимущество гостей Никита Комаров с передачи Святослава Гребенщикова.
На девятой минуте второго периода счёт 3:0 сделал Александр Никишин с передачи Никиты Гусева.
На 11-й минуте третьего периода довёл счёт до крупного Василий Глотов с передачи Степана Фальковского. Голкипер армейцев Дмитрий Николаев оформил «сухой» матч, отразив 26 бросков.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Четвёртый матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между СКА и минским «Динамо» состоится в столице Беларуси 7 марта и начнётся в 19:30 мск.
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