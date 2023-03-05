Главный тренер минского «Динамо» назвал, кто из лидеров вернётся в строй на следующий матч

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после поражения от СКА (0:4) рассказал, кто из лидеров вернётся в строй на следующий матч.

«Отсутствие Душака, Пакетта и Меркли, конечно, повлияло на большинство. Это очень опытные игроки, и сегодня не хватало «химии» в каждой бригаде большинства. Меркс и Седи вернутся на четвёртый матч, и я жду от них своей лучшей игры в этом матче. По Душаку пока сказать не могу, будет ли он в составе. У Гилмора травма верхней части тела, он пропустит ещё несколько дней. Зоркин травмирован, маловероятно, что мы увидим его в этой серии.

Тяжело сказать, кто из «Динамо-Шинника» будет в нашем составе в следующем матче, я только от вас узнал, что клуб вылетел из плей-ин. Мы обсудим этот вопрос с тренерским штабом. Если игроки доступны для нас, они будут в расширенном ростере», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Четвёртый матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между СКА и минским «Динамо» состоится в столице Беларуси 7 марта и начнётся в 19:30 мск.