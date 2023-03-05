Вудкрофт назвал причину сухого поражения минского «Динамо» в матче со СКА

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итог матча со СКА (0:4) и объяснил, почему не стал менять вратаря в пятиминутном большинстве в середине второго периода.

«Наша команда выглядела немного блёкло. Слишком много индивидуальных ошибок, и большинства было много, но мы им не воспользовались. Это определяющие моменты игры.

Конечно, отмена шайбы Демкова на нас повлияла. Если бы гол засчитали, счёт стал бы 1:2 и это совершенно другая игра. Мы бы получили заряд уверенности. Да, точно, это повлияло на команду.

Почему не стали снимать вратаря в пятиминутном большинстве? Не знаю, видели вы лёд в Минске, но он неидеальный. Шайба прыгает, скачет. В конце периода состояние льда было неидеальным, мы думали, что сможем забить в большинстве и без лишнего риска, что у нас и так есть шанс вернуться в игру», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Четвёртый матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между СКА и минским «Динамо» состоится в столице Беларуси 7 марта и начнётся в 19:30 мск.