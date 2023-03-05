Вудкрофт назвал причину сухого поражения минского «Динамо» в матче со СКА

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итог матча со СКА (0:4) и объяснил, почему не стал менять вратаря в пятиминутном большинстве в середине второго периода.
«Наша команда выглядела немного блёкло. Слишком много индивидуальных ошибок, и большинства было много, но мы им не воспользовались. Это определяющие моменты игры.
Конечно, отмена шайбы Демкова на нас повлияла. Если бы гол засчитали, счёт стал бы 1:2 и это совершенно другая игра. Мы бы получили заряд уверенности. Да, точно, это повлияло на команду.
Почему не стали снимать вратаря в пятиминутном большинстве? Не знаю, видели вы лёд в Минске, но он неидеальный. Шайба прыгает, скачет. В конце периода состояние льда было неидеальным, мы думали, что сможем забить в большинстве и без лишнего риска, что у нас и так есть шанс вернуться в игру», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Четвёртый матч в серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между СКА и минским «Динамо» состоится в столице Беларуси 7 марта и начнётся в 19:30 мск.
- 5 марта 2023
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