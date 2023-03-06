Форвард «Колорадо» Ничушкин набрал очки в седьмом матче подряд

Форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен».

28-летний россиянин продлил результативную серию в чемпионате НХЛ до семи игр. За этот период он забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач. Всего в 32 матчах сезона на его счету 28 (11+17) очков при показателе полезности «+10».

Всего в рамках своей заокеанской карьеры Ничушкин провёл 436 матчей, в которых набрал 201 (82+119) очко.

Напомним, в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Колорадо Эвеланш» принимал «Сиэтл Кракен». Игра закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.