Ковальчук: после смерти отца, у Овечкина теперь дополнительный стимул, чтобы бить рекорды

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Гагарина и финалист Кубка Стэнли Илья Ковальчук допустил, что смерть отца капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина станет дополнительным стимулом для личных достижений.
«Дядя Миша — большой болельщик своего сына, фанат хоккея. Всё свободное время он посвящал Саше. Тяжёлая ситуация. Я тоже проходил через это. Здесь никаких слов не надо. Самое главное — поддержать и дать время. Это жизнь. Мы не молодеем. Мы всегда будем его помнить. У Сани теперь есть дополнительный стимул, чтобы побить все рекорды, а фамилия его отца уже навсегда была закреплена в истории», — приводит слова Ковальчука Sport24.
Напомним, 14 февраля Александр Овечкин покинул «Вашингтон» и улетел в Россию из-за проблем со здоровьем у его отца Михаила. На следующий день, 15 февраля, стало известно, что Овечкин-старший ушёл из жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Михаилу Овечкину был 71 год.
- 6 марта 2023
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