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Какие чувства у вас вызывает повышенное внимание к многочисленным рекордам Овечкина?

Какие чувства у вас вызывает повышенное внимание к многочисленным рекордам Овечкина?
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс». Благодаря этому капитан «столичных» добился ряда примечательных статистических достижений разной степени важности.

Прежде всего Овечкин, доведя свой снайперский счёт до 35 голов в нынешнем чемпионате, повторил рекорд НХЛ по количеству сезонов с 35+ шайбами. На счету россиянина 14 таких сезонов. Кроме того, забросив дважды в третьем периоде, Овечкин обогнал Яромира Ягра по количеству матчей с 2+ голами, забитыми в заключительном игровом отрезке матча.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Какие чувства у вас вызывает повышенное внимание к многочисленным рекордам Александра Овечкина?»

Отметим, что в нынешнем сезоне Овечкин уже побил массу рекордов и приблизился к части других достижений.

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