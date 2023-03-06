Какие чувства у вас вызывает повышенное внимание к многочисленным рекордам Овечкина?

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс». Благодаря этому капитан «столичных» добился ряда примечательных статистических достижений разной степени важности.

Прежде всего Овечкин, доведя свой снайперский счёт до 35 голов в нынешнем чемпионате, повторил рекорд НХЛ по количеству сезонов с 35+ шайбами. На счету россиянина 14 таких сезонов. Кроме того, забросив дважды в третьем периоде, Овечкин обогнал Яромира Ягра по количеству матчей с 2+ голами, забитыми в заключительном игровом отрезке матча.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Какие чувства у вас вызывает повышенное внимание к многочисленным рекордам Александра Овечкина?»

Отметим, что в нынешнем сезоне Овечкин уже побил массу рекордов и приблизился к части других достижений.