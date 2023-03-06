Руководитель «КХЛ ТВ» объяснил, для чего Сергей Фёдоров надевает перчатки на матчи

Руководитель «КХЛ ТВ» Дмитрий Фёдоров объяснил, почему главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров надевает перчатки во время матчей.

«Профессия тренера трудная не только глобально, но и в мелочах. Шайба может срикошетить и попасть в лицо, в лоб. Тротц, Будро и Крикунов не дадут соврать. И, конечно, на скамейке холодно. Тренеры надевают термобельё, но оно не всегда спасает. Через некоторое время начинает течь из носа. Именно поэтому тренеры на лавке часто теребят носы. От холода мысли путаются, начинает чуть-чуть колотить изнутри. А дрожащий тренер — плохой пример для игроков.

Хорошо понимаю, почему Фёдоров на скамейке в перчатках. Не стоит смеяться над этим и видеть в нём чудака.

Раньше после матчей тренеры соперничающих команд вместе выпивали по рюмке-другой. Причём выпивали даже тренеры, которые друг друга терпеть не могли. Но сейчас эта традиция ушла. Я думал, эта традиция душевно согревающая, а сейчас понимаю, что она в буквальном смысле слова была согревающей.

Ну, ничего — сейчас чай в помощь. Кофе лучше не надо. От кофе не уснёшь. Впрочем, у тренеров такая работа, что им в принципе трудно уснуть. Особенно сейчас, во время плей-офф», — написал Д. Фёдоров в своём телеграм-канале.

Сегодня, 6 марта, «Северсталь» в Череповце примет ЦСКА. Старт встречи запланирован на 19:30 мск. Команды обменялись победами в Москве, счёт в серии — 1-1.