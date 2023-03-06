«Металлург» вырвал победу во 2-м овертайме матча с «Автомобилистом» и вышел вперёд в серии

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Металлург» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась во втором овертайме победой хозяев со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

Первый период завершился без голов. На 39-й минуте Ник Эберт, реализовав численное большинство, вывел екатеринбургскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Стефан Да Коста и Кёртис Валк. На 44-й минуте Семён Кошелев сравнял счёт, забросив шайбу после потрясающей передачи Коди Кёррана через всю зону. На 91-й минуте Денис Зернов принёс победу магнитогорцам.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Магнитки». Следующий матч пройдёт через два дня, 8 марта. Команды также сыграют в Магнитогорске.