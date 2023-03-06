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«Металлург» вырвал победу во 2-м овертайме матча с «Автомобилистом» и вышел вперёд в серии

«Металлург» вырвал победу во 2-м овертайме матча с «Автомобилистом» и вышел вперёд в серии
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Металлург» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась во втором овертайме победой хозяев со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
06 марта 2023, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Эберт (Да Коста, Валк) – 38:46 (5x4)   1:1 Кошелев (Кёрран, Чибисов) – 43:31 (5x5)   2:1 Зернов (Яковлев) – 90:35 (5x5)

Первый период завершился без голов. На 39-й минуте Ник Эберт, реализовав численное большинство, вывел екатеринбургскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Стефан Да Коста и Кёртис Валк. На 44-й минуте Семён Кошелев сравнял счёт, забросив шайбу после потрясающей передачи Коди Кёррана через всю зону. На 91-й минуте Денис Зернов принёс победу магнитогорцам.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Магнитки». Следующий матч пройдёт через два дня, 8 марта. Команды также сыграют в Магнитогорске.

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