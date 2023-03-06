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Воробьёв эмоционально отреагировал на удаление Дронова. После этого «Магнитка» пропустила

Воробьёв эмоционально отреагировал на удаление Дронова. После этого «Магнитка» пропустила
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В эти минуты на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске проходит очередной матч первого раунда Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Металлург» принимает екатеринбургский «Автомобилист». После второго периода счёт 1:0 в пользу хозяев.

На 38-й минуте защитник «Металлурга» Григорий Дронов получил удаление за оскорбление судей и неспортивное поведение. На штраф хоккеиста эмоционально отреагировал главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв, что-то высказавший арбитрам.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Через 59 секунд «Автомобилист» реализовал численный перевес. Гол забил Ник Эберт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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