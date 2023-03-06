Воробьёв эмоционально отреагировал на удаление Дронова. После этого «Магнитка» пропустила

В эти минуты на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске проходит очередной матч первого раунда Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Металлург» принимает екатеринбургский «Автомобилист». После второго периода счёт 1:0 в пользу хозяев.

На 38-й минуте защитник «Металлурга» Григорий Дронов получил удаление за оскорбление судей и неспортивное поведение. На штраф хоккеиста эмоционально отреагировал главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв, что-то высказавший арбитрам.

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Через 59 секунд «Автомобилист» реализовал численный перевес. Гол забил Ник Эберт.

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