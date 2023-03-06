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Нападающий «Сибири» рассказал, какое послание тренеры дали игрокам после поражения

Нападающий «Сибири» рассказал, какое послание тренеры дали игрокам после поражения
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Нападающий «Сибири» Никита Шашков прокомментировал поражение от «Авангарда».

«Очень много удалений, то одни владели инициативой, то другие. Если судить по броскам, то, наверное, где-то мы чуть-чуть больше владели инициативой. Пытались сыграть на эмоциях? Удалениями соперник воспользовался, хотя где-то с лёту забили. Повезло им, скажем так. На эмоциях хотели сыграть, потому что домашняя арена гонит нас вперёд. Где-то маленечко сегодня фортуна была на их стороне.

В прошлой встрече не было боевого духа? Сегодня он был, это 100%. Но бились до конца, хотели при счёте 1:4 вытащить этот матч. Грань между эмоциями и удалениями — самое сложное? Это очень тонкая грань, чтобы не перехлестнуло, лишний раз не удаляться. Потому что и инициатива отдаётся, и переходит время игровое с шайбой. Поэтому это важный компонент.

Поменялись ролями с «Авангардом»? Там мы играли на выезде, здесь мы дома. И мы старались активно играть. Постарались много бросать. Но они тоже выполняют свою работу: блокируют. Наша задача бросать мимо игроков, мимо вратаря. Самый эмоциональный матч для «Сибири»? Он по эмоциям сильный, потому что счёт сначала 1:4, потом 3:4, всё равно все хотят и все лезут. Поэтому эмоций было много.

Как сыграть следующий матч? Этот — уже история, нужно просто готовиться на победу, также с эмоциями, нужно просто меньше удаляться. И реализовывать свои моменты. Настроение в раздевалке после матча? Сначала обидно, что проиграли. Потом переосмысливаешь матч, понимаешь, что мы где-то больше владели, где-то поддавливали. Но нужно сделать правильные выводы и идти дальше.

Какое послание тренеры дали после игры? Просто не вешать носы, готовиться дальше, плей-офф играют до четырёх побед, счёт 1-2 ничего не значит, надо готовиться к следующему матчу», — передаёт слова Шашкова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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