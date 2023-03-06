Нападающий «Сибири» рассказал, какое послание тренеры дали игрокам после поражения

Нападающий «Сибири» Никита Шашков прокомментировал поражение от «Авангарда».

«Очень много удалений, то одни владели инициативой, то другие. Если судить по броскам, то, наверное, где-то мы чуть-чуть больше владели инициативой. Пытались сыграть на эмоциях? Удалениями соперник воспользовался, хотя где-то с лёту забили. Повезло им, скажем так. На эмоциях хотели сыграть, потому что домашняя арена гонит нас вперёд. Где-то маленечко сегодня фортуна была на их стороне.

В прошлой встрече не было боевого духа? Сегодня он был, это 100%. Но бились до конца, хотели при счёте 1:4 вытащить этот матч. Грань между эмоциями и удалениями — самое сложное? Это очень тонкая грань, чтобы не перехлестнуло, лишний раз не удаляться. Потому что и инициатива отдаётся, и переходит время игровое с шайбой. Поэтому это важный компонент.

Поменялись ролями с «Авангардом»? Там мы играли на выезде, здесь мы дома. И мы старались активно играть. Постарались много бросать. Но они тоже выполняют свою работу: блокируют. Наша задача бросать мимо игроков, мимо вратаря. Самый эмоциональный матч для «Сибири»? Он по эмоциям сильный, потому что счёт сначала 1:4, потом 3:4, всё равно все хотят и все лезут. Поэтому эмоций было много.

Как сыграть следующий матч? Этот — уже история, нужно просто готовиться на победу, также с эмоциями, нужно просто меньше удаляться. И реализовывать свои моменты. Настроение в раздевалке после матча? Сначала обидно, что проиграли. Потом переосмысливаешь матч, понимаешь, что мы где-то больше владели, где-то поддавливали. Но нужно сделать правильные выводы и идти дальше.

Какое послание тренеры дали после игры? Просто не вешать носы, готовиться дальше, плей-офф играют до четырёх побед, счёт 1-2 ничего не значит, надо готовиться к следующему матчу», — передаёт слова Шашкова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.