Игрок московского «Динамо» Каблуков побил рекорд КХЛ по матчам в плей-офф среди нападающих
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В эти минуты на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве проходит очередной матч первого раунда Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Динамо» принимает нижегородское «Торпедо». К середине третьего периода счёт 3:0 в пользу хозяев.
Как отмечается в официальном телеграм-канале КХЛ, для нападающего москвичей Ильи Каблукова этот матч стал 163-м в карьере в рамках плей-офф КХЛ. По этому показателю 35-летний хоккеист обогнал Александра Попова (162 встречи). Таким образом, Каблуков стал рекордсменом КХЛ по количеству матчей в рамках розыгрыша Кубка Гагарина среди нападающих.
Отметим, что за карьеру в плей-офф форвард забил девять голов и отдал 10 результативных передач.
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