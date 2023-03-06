Главный тренер «Северстали» прокомментировал победу в матче с ЦСКА

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу в матче с ЦСКА (5:3, 2-1).
«Было очень плохое начало, ужасная статистика первого периода. Хорошо, что ушли на перерыв, проигрывая всего в одну шайбу. Остались в игре только… Не буду говорить благодаря кому (улыбается).
Хорошо сыграли второй период. Неудачно складывалось по сезону, а сегодня выиграли. Хорошо использовали большинство в третьем периоде и показали надёжную игру в обороне.
Голы Петунина и Вовченко? Они, Гераськин, Лишка, Морозов, Пресс, Пыленков — это люди, на которых всё держится, на них смотрят остальные ребята, они должны за собой вести. Я не хочу сейчас хвалить, это всего лишь одна игра. Вовченко вовремя забил, хитовал здорово. Выиграли, забыли, жизнь продолжается.
Будет ли ротация вратарей? Доживём до послезавтра, посмотрим, что скажет доктор. В эпизоде с Иванцовым сначала страшно всё смотрелось, кровища, думали всё намного серьёзнее. Парень вышел, молодец, хотя мы настраивались, что без него уже играем.
Мы разобрали ЦСКА подробнее, чем в чемпионате, придерживались этой тактики. Голы забили — это заслуга ребят», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 6 марта 2023
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