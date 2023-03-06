Вратари ЦСКА Шарыченков и Рейдеборн в сумме отразили 14 бросков. У Самонова — 40 сейвов
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В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Северсталь» принимала московский ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3 (1:2, 2:1, 2:0).
Череповчане нанесли 19 бросков по воротам армейцев и забили пять голов, один из которых — в пустые ворота. Таким образом, «Северсталь» реализовала 26% бросков. Каждый четвёртый оказался голевым. На счету голкипера армейцев Александра Шарыченкова лишь 11 сейвов. Адам Рейдеборн, сменивший своего коллегу после второго периода, сделал только три сейва.
ЦСКА, в свою очередь, нанёс более чем в два раза больше бросков — 43, реализовав лишь 7%. Вратарь череповчан Александр Самонов сделал 40 сейвов.
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