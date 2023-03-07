Коннор Макдэвид установил личный рекорд по очкам в одном сезоне НХЛ
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Баффало Сэйбрз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.
В составе победителей дубль на свой счёт записал канадский форвард Коннор Макдэвид. На счету нападающего в нынешнем сезоне 54 гола и 70 результативных передач в 65 матчах лиги. 124 очка в отдельном сезоне — новый личный рекорд Макдэвида. Ранее канадец набирал 123 очка. Это было в сезоне-2021/2022.
После окончания сегодняшнего матча Макдэвид был признан первой звездой встречи. На даннный момент форвард является лучшим бомбардиром Национальной хоккейной лиги.
Новость по темеДубль Макдэвида помог «Эдмонтону» обыграть «Баффало»
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