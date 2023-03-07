Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коннор Макдэвид установил личный рекорд по очкам в одном сезоне НХЛ

Коннор Макдэвид установил личный рекорд по очкам в одном сезоне НХЛ
Комментарии

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Баффало Сэйбрз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе победителей дубль на свой счёт записал канадский форвард Коннор Макдэвид. На счету нападающего в нынешнем сезоне 54 гола и 70 результативных передач в 65 матчах лиги. 124 очка в отдельном сезоне — новый личный рекорд Макдэвида. Ранее канадец набирал 123 очка. Это было в сезоне-2021/2022.

После окончания сегодняшнего матча Макдэвид был признан первой звездой встречи. На даннный момент форвард является лучшим бомбардиром Национальной хоккейной лиги.

Новость по теме
Дубль Макдэвида помог «Эдмонтону» обыграть «Баффало»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023