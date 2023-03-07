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Гол Никиты Задорова помог «Калгари» одолеть «Даллас»

Гол Никиты Задорова помог «Калгари» одолеть «Даллас»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Калгари Флэймз». Победу в игре одержали гости со счётом 5:4.

На четвёртой минуте игры Ник Ритчи открыл счёт голам. Больше голов в первой двадцатиминутке не было.

На 25-й минуте российский защитник Никита Задоров удвоил преимущество своей команды. Но на 32-й минуте Джейсон Робертсон отыграл один гол, а затем, спустя четыре минуты, счёт в матче сравнял Макс Доми. На 38-й минуте Элиас Линдхольм вновь вывел гостей вперёд.

На 45-й минуте преимущество укрепил Расмус Андерссон. На 50-й минуте сократил отставание до минимума Роопе Хинца, а Джейми Бенн вновь сравнял счёт на 55-й минуте игры. Но за семь секунд др сирены Тайлер Тоффоли принёс гостям победу в основное время.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2023, вторник. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 5
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Ритчи (Юбердо, Уигар) – 03:53 (5x5)   0:2 Задоров (Стечер, Кадри) – 24:51 (5x5)   1:2 Робертсон (Хейсканен, Бенн) – 31:48 (5x4)   2:2 Доми (Марчмент, Сегин) – 35:42 (5x5)   2:3 Линдхольм – 37:53 (5x5)   2:4 Андерссон (Кадри) – 44:24 (5x5)   3:4 Хинц (Павелски) – 49:49 (4x5)   4:4 Бенн (Линделль, Хаканпяя) – 54:12 (5x5)   4:5 Тоффоли (Юбердо, Уигар) – 59:53 (5x5)
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