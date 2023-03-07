Гол Никиты Задорова помог «Калгари» одолеть «Даллас»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Калгари Флэймз». Победу в игре одержали гости со счётом 5:4.
На четвёртой минуте игры Ник Ритчи открыл счёт голам. Больше голов в первой двадцатиминутке не было.
На 25-й минуте российский защитник Никита Задоров удвоил преимущество своей команды. Но на 32-й минуте Джейсон Робертсон отыграл один гол, а затем, спустя четыре минуты, счёт в матче сравнял Макс Доми. На 38-й минуте Элиас Линдхольм вновь вывел гостей вперёд.
На 45-й минуте преимущество укрепил Расмус Андерссон. На 50-й минуте сократил отставание до минимума Роопе Хинца, а Джейми Бенн вновь сравнял счёт на 55-й минуте игры. Но за семь секунд др сирены Тайлер Тоффоли принёс гостям победу в основное время.
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