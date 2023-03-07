Голкипер «Чикаго» ответил на вопрос, что сказал Ткачуку. Брэди вызвал вратаря на драку

Голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Алекс Стэлок прокомментировал поведение лидера «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачука в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Нападающий «сенаторов» при счёте 0:5 попытался устроить драку с вратарём, однако его остановили судьи встречи.
«Что я ему сказал? Ох, да ничего. Это была часть игры, это была битва, это соревновательный вид спорта. Такое случается со многими парнями. Вероятно, это было проявлением разочарования со стороны их команды», — приводит слова Стэлока журналист Бен Поуп на своей странице в «Твиттере».
Напомним, в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0).
- 7 марта 2023
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