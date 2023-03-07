Лидер «Оттавы» Ткачук подрался с соперником, а после вызвал на драку вратаря «Чикаго»
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Лидер и нападающий «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук принял участие в драке в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» (0:5).
На 36-й минуте встречи, когда «сенаторы» крупно проигрывали — 0:4, американский форвард скинул краги с защитником «чёрных ястребов» Джарредом Тинорди. Хоккеисты обменялись ударами в ходе непродолжительной драки, после чего Ткачук уложил соперника на лёд. Оба игрока получили пятиминутные удаления, а Тинорди ещё и дополнительные две минуты штрафа.
В конце третьего периода Ткачук попытался вызвать на бой вратаря «Чикаго» Алекса Стэлока, но судьи помешали хоккеисту. В итоге форвард «Оттавы» за этот момент получил 10-минутное удаление.
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