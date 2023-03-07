Спортивный директор «Спартака» рассказал о судьбе легионеров команды

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев на пресс-конференции, посвящённой итогам сезона, ответил на вопрос о судьбе легионеров команды. В нынешнем сезоне за красно-белых выступали три легионера: словацкий голкипер Патрик Рыбар, американский защитник Джоуи Кин и канадский нападающий Фил Вароне. Кроме того, за московскую команду играл канадский форвард Шейн Принс, у которого есть белорусское гражданство.

«С новыми правилами игры ошибаться с легионерами нельзя. Рынок иностранцев не стал лучше или хуже, его просто нет. Появляются предложения из не самых сильных европейских лиг, но, считаю, торопиться не стоит. Будем смотреть, на какую позицию нам нужны легионеры, после того как мы проведём подписание игроков с русским паспортом. У нас на следующий сезон подписан Патрик Рыбар. Думаю, скоро мы объявим о продлении контракта с Шейном Принсем. Джоуи Кин — молодой игрок, права на него остаются у «Спартака». Он вернётся домой и подумает, интересно ли ему продолжать играть в КХЛ. Вароне мы благодарны за сезон. У него была непростая семейная ситуация — в августе у него родился ребёнок, а он весь сезон был вдали от семьи. Но показал себя профессионалом, став одним из лидеров команды в последней части чемпионата. Но, скорее всего, мы не будем продлевать с ним соглашение», — приводит слова Беляева официальный сайт КХЛ.