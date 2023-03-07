Панин: плей-офф — игра характеров, где из мальчиков нужно превращаться в мужчин
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Капитан и защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал победу в четвёртом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом» с минимальным счётом (1:0, 2-2).
«Хочу предвосхитить многие вопросы и сказать, что основная наша задача — выходить и играть на победы, и неважно, какими способами. Для нас важны победы, идёт плей-офф, это основа.
На первый план выходит командный дух, терпеливость, неуступчивость. Ещё могу добавить характер. Плей-офф – это игра характеров, где из мальчиков нужно превращаться в мужчин. Только так можно выигрывать единоборства, игровые моменты, матчи. Всё это залог одного большого успеха», — передаёт слова Панина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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