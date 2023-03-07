«Салават» сравнял счёт в серии с «Адмиралом». Судьбу четвёртого матча решил гол Панина
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» закончился четвёртый матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Адмирал» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
07 марта 2023, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
0 : 1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Панин (Башкиров, Дроздов) – 54:08 (5x5)
Первые два периода прошли без голов. На 55-й минуте защитник юлаевцев Григорий Панин точным броском вывел свою команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Данил Башкиров и Иван Дроздов. Шат-аут оформил 36-летний вратарь «Салавата Юлаева» Илья Ежов.
Таким образом, уфимцы сравняли счёт в серии — 2-2. Следующий матч пройдёт через два дня, 9 марта. Команды сыграют в Уфе.
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