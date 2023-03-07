Овечкин сократил отставание от Кросби в списке лучших бомбардиров в истории до 11 очков

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз». 37-летний форвард набрал 1471-е очко в североамериканской карьере в регулярках.
Как отмечает пресс-служба НХЛ, Овечкин сократил отставание от Сидни Кросби до 11 результативных баллов. Российский нападающий занимает 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ с 1471 (816+655) очком в 1333 матчах. Капитан «Питтсбург Пингвинз», идущий на 15-й позиции, записал на свой счёт 1482 (544+938) балла в 1170 встречах.
Напомним, в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1).
- 7 марта 2023
-
17:40
-
17:30
-
17:18
-
17:11
-
16:52
-
16:40
-
16:30
-
16:20
-
16:18
-
16:10
-
15:55
-
15:51
-
15:44
-
15:42
-
15:38
-
15:35
-
15:33
-
15:30
-
15:25
-
15:19
-
15:14
-
14:48
-
14:43
-
14:25
-
14:00
-
14:00
-
13:46
-
13:30
-
13:17
-
13:00
-
12:45
-
12:38
-
12:20
-
12:13
-
12:10