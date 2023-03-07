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Овечкин сократил отставание от Кросби в списке лучших бомбардиров в истории до 11 очков

Овечкин сократил отставание от Кросби в списке лучших бомбардиров в истории до 11 очков
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз». 37-летний форвард набрал 1471-е очко в североамериканской карьере в регулярках.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Овечкин сократил отставание от Сидни Кросби до 11 результативных баллов. Российский нападающий занимает 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ с 1471 (816+655) очком в 1333 матчах. Капитан «Питтсбург Пингвинз», идущий на 15-й позиции, записал на свой счёт 1482 (544+938) балла в 1170 встречах.

Напомним, в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1).

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