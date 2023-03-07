«Капитан сегодня решил, все бились». Гендиректор «Салавата» — о победе над «Адмиралом»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в своём телеграм-канале подвёл итог встречи с «Адмиралом» (1:0) в Кубке Гагарина.

«2-2 в серии. Капитан сегодня решил матч. Все бились. Отката сегодня вроде не было. Летим домой. Приходите на пятый матч. Очень нужна ваша поддержка. Болельщики во Владивостоке крутые. Покажем башкирский характер. Путь к Кубку Гагарина лежит через вашу поддержку», — написал Баширов.

Победу в сегодняшнем матче принёс капитан «Салавата» Григорий Панин. В текущем розыгрыше Кубка Гагарина 37-летний защитник в четырёх матчах забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

Таким образом, уфимцы сравняли счёт в серии — 2-2. Следующий матч пройдёт через два дня, 9 марта. Команды сыграют в Уфе.