Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов стал рекордсменом КХЛ по количеству игр в плей-офф, сообщает пресс-служба лиги.
Сегодняшний матч с «Нефтехимиком» (идёт первый период, счёт 0:0) стал для 67-летнего специалиста 121-м в рамках Кубка Гагарина. Он обошёл Олега Знарка, на счету которого 120 матчей в розыгрышах плей-офф КХЛ. В то же время Билялетдинов пока уступает Знарку по количеству побед в плей-офф (76 против 79).
Билялетдинов — олимпийский чемпион 1984 года, шестикратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы в составе сборной СССР по хоккею. Под его руководством «Ак Барс» трижды становился обладателем Кубка Гагарина в сезонах-2008/2009, 2009/2010, 2017/2018. Со сборной России специалист выигрывал чемпионат мира в 2012 году.
- 7 марта 2023
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