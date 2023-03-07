Вудкрофт: утром посмотрел в глаза Колосову и сказал, что верю в него

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после победы над СКА (4:2) оценил игру голкипера команды Алексея Колосова.

«Колосов не играл семь матчей? Алексей продолжал работать и ждать возможности. Для нас было важно быть уверенными, что он готов, утром подозвал его к себе, посмотрел в глаза и сказал: «Я верю в тебя, мы с тобой провели много важных игр, и я уверен, что ты сможешь добыть нам победу». Он посмотрел в глаза и сказал: «Да, я смогу». Он очень спокоен, хладнокровен, уверен в себе, делает правильные вещи в воротах, провёл сегодня хороший матч.

Что требуется от команды, чтобы не поддаваться провокациям в следующем матче? СКА будет злым, давление оказывается на них, а не на нас. Прекрасно понимаю, что не будет тёплого приёма в Петербурге, мы знаем, что будет непросто. То, что мы готовы, позволяет нам добавлять и быть ещё более уверенными в том, что мы можем победить. Могут быть провокации, но мы не будем распыляться на них, будем показывать свою игру и будем сконцентрированы на себе. Если будем играть так, как можем играть, всё будет в порядке», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.