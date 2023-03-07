Голкипер «Витязя» Шикин отразил 62 броска в проигранном матче с «Локомотивом»

В Балашихе завершился матч серии плей-офф Кубка Гагарина, в котором «Витязь» принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Победу в дополнительное время со счётом 3:2 одержали гости. Счёт в серии — 3-1 в пользу железнодорожников.
Голкипер «Витязя» Дмитрий Шикин отразил 62 из 65 бросков по его воротам. 31-летний вратарь во втором овертайме не смог справиться с броском форварда железнодорожников Рушана Рафикова с острого угла. Отметим, что голкиперу помешал отразить бросок рикошет от своего одноклубника. В регулярном сезоне Шикин сыграл за подмосковный клуб 30 матчей, в которых одержал 13 побед с 92,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,65.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Ярославцы находятся в шаге от выхода в полуфинал Запада. Пятый матч серии плей-офф Кубка Гагарина — 2023 между «Локомотивом» и «Витязем» состоится в Ярославле 9 марта и начнётся в 19:30 мск.
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