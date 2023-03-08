31 сейв Бобровского помогли «Флориде Пантерз» обыграть «Вегас Голден Найтс»

На стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» в городе Санрайз (Сша) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Вегас Голден Найтс». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 2:1.

У хозяев первую шайбу на 5-й минуте забросил нападающий «Пантерз» Райан Ломберг. Ему ассистировал Джош Махура. На 25-й минуте вторую шайбу забросил нападающий хозяев Александр Барков, передачами отметились Энтони Дюклер и Ник Казинс. Окончательный счёт на 34-й минуте установил защитник гостей Ши Теодор с пасов Джека Айкела и Райлли Смита.

Сергей Бобровский отметился 31 сейвом. Россиянин в составе гостей Иван Барбашёв не отметился результативными действиями и имеет коэффициент полезности -1.