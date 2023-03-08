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31 сейв Бобровского помогли «Флориде Пантерз» обыграть «Вегас Голден Найтс»

31 сейв Бобровского помогли «Флориде Пантерз» обыграть «Вегас Голден Найтс»
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На стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» в городе Санрайз (Сша) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Вегас Голден Найтс». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 2:1.

У хозяев первую шайбу на 5-й минуте забросил нападающий «Пантерз» Райан Ломберг. Ему ассистировал Джош Махура. На 25-й минуте вторую шайбу забросил нападающий хозяев Александр Барков, передачами отметились Энтони Дюклер и Ник Казинс. Окончательный счёт на 34-й минуте установил защитник гостей Ши Теодор с пасов Джека Айкела и Райлли Смита.

Сергей Бобровский отметился 31 сейвом. Россиянин в составе гостей Иван Барбашёв не отметился результативными действиями и имеет коэффициент полезности -1.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2023, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Ломберг (Махура) – 04:25 (5x5)   2:0 Барков (Дюклер, Казинс) – 24:05 (5x5)   2:1 Теодор (Айкел, Смит) – 33:23 (5x4)
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