«Миннесота» уступила «Калгари» по буллитам, Капризов свою попытку не реализовал

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Калгари Флэймз». Встреча закончилоась победой гостей со счётом 1:0 после серии послематчевых буллитов.

В основное время голов забито не было. На четвёртой минуте овертайма отличился канадский защитник Джаред Сперджен. Но после проверки его гол был отменён.

Первым исполнял буллит Матс Цуккарелло – забить у него не вышло. Также не забил и Джонатан Юбердо. Затем российский нападающий Кирилл Капризов не реализовал свою попытку. Тем же ответил Расмус Андерссон. Фредерик Годро открыл счёт в серии буллитов. Но затем Назем Кадри вновь уравнял шансы. Мэтт Болди свою попытку не реализовал, а Тайлер Тоффоли принёс гостям победу.