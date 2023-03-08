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«Миннесота» уступила «Калгари» по буллитам, Капризов свою попытку не реализовал

«Миннесота» уступила «Калгари» по буллитам, Капризов свою попытку не реализовал
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Калгари Флэймз». Встреча закончилоась победой гостей со счётом 1:0 после серии послематчевых буллитов.

В основное время голов забито не было. На четвёртой минуте овертайма отличился канадский защитник Джаред Сперджен. Но после проверки его гол был отменён.

Первым исполнял буллит Матс Цуккарелло – забить у него не вышло. Также не забил и Джонатан Юбердо. Затем российский нападающий Кирилл Капризов не реализовал свою попытку. Тем же ответил Расмус Андерссон. Фредерик Годро открыл счёт в серии буллитов. Но затем Назем Кадри вновь уравнял шансы. Мэтт Болди свою попытку не реализовал, а Тайлер Тоффоли принёс гостям победу.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2023, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
0 : 1
Б
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Тоффоли – 65:00
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