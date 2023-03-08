А. Юдин: СКА нужно просто не нервничать и убрать свои ошибки

Бывший защитник СКА и сборной России, тренер Александр Юдин прокомментировал четвёртый матч серии между СКА и «Динамо», где счёт после игры в Минске стал равным (2-2).
«В Минске СКА проиграл сам себе – два совершенно нелепых автогола, какое-то тотальное невезение. Особенно первый, который раззадорил Минск. Когда долго не можешь забросить, а потом позволяешь сопернику сравнять счёт, забивая сам себе, да ещё и в своём же большинстве, хладнокровие сложно сохранить, а тут ещё и второй гол похожий. Ну и в целом матч напряжённый, просмотр долгий отменённой шайбы нервы пощекотал, в концовке уже и судьи нервничали, видно было – вон, Педана удалили непонятно за что, а Минск забил. Но тут, конечно, в первую очередь СКА надо не нервничать и убрать свои индивидуальные ошибки. Питер умеет без них играть и знает, как это делать. В Петербурге СКА надо выходить с холодной головой и показывать свою привычную игру», — сказал Юдин в интервью «Чемпионату».
Напомним, в третьем периоде минское «Динамо» забросило четыре шайбы, две из которых состоялись после рикошета от защитника СКА Александра Никишина.
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