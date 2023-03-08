Ничушкин повторил личный рекорд по очкам за матч в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин в сегодняшней встрече с «Сан-Хосе» забил гол и отдал три результативные передачи, чем помог разгромить соперника со счётом 6:0.

Россиянин повторил личный рекорд результативности в лиге. До этого он набирал четыре очка за матч лишь один раз — 7 декабря 2013 года за «Даллас» в своём дебютном сезоне в НХЛ в матче с «Филадельфией». В той встрече Ничушкин также забросил шайбу и отдал три результативные передачи и помог обыграть «Флайерз» со счётом 5:1.

Ничушкин набирает очки восемь матчей подряд. За последние восемь игр 28-летний нападающий забросил четыре шайбы и отдал девять результативных передач. Показатель полезности за этот отрезок составил «+7». Всего в текущем сезоне НХЛ на счету Ничушкина 32 игры, в которых россиянин набрал 28 очков — забросил 11 шайб и отдал 17 результативных передач.