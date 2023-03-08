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Деанджело спровоцировал потасовку и получил матч-штраф за укол Перри клюшкой в пах

Деанджело спровоцировал потасовку и получил матч-штраф за укол Перри клюшкой в пах
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Защитник «Филадельфии» Тони Деанджело в концовке матча с «Тампа-Бэй» получил матч-штраф за колющий удар в пах форварда «Лайтнинг» Кори Перри.

Во время остановки игры Деанджело подъехал к воротам «Тампа-Бэй», где столпились игроки обеих команд, и нанёс колющий удар в пах Корри Перри. Моментально за партнёра по команде вступились все хоккеисты «Лайтнинг», находившиеся на площадке, и повалили защитника «Филадельфии» на лёд. После видеопросмотра судьи выписали Деанджело матч-штраф. Примечательно, что никто из хоккеистов «Тампа-Бэй» не получил даже малого штрафа за грубость.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на Youtube-канале компании Sportsnet.

Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 5:2.

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