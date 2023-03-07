Прощай, психология лузеров? «Ак Барс» сенсационно проиграл второй матч дерзкому соседу

«Нефтехимик» отыгрался с 0:2, а затем приговорил казанцев на финише основного времени. В этой серии всё начинается заново!

После трёх матчей в серии «Ак Барс» — «Нефтехимик» показалось, что трёхкратный обладатель Кубка Гагарина больше не намерен шутить. Казанцы, сенсационно проигравшие первую игру в овертайме, затем уверенно забрали две встречи, показав мускулы и недюжинную внутреннюю силу, которая сшибала соперников «Ак Барса» во второй половине регулярки.

Четвёртый матч поначалу также не сулил «Нефтехимику» никаких надежд. Первый период по нулям, а на самом старте второго гости забросили две шайбы за 38 секунд. 2:0 в пользу «Ак Барса» намекали на 3-1 в серии и пятый матч, где казанцы на своём льду должны были закончить серию.

К чести «Нефтехимика», этот сценарий не был реализован. Несколько лет назад я писал материал о таком явлении, как психология лузеров, мешающая маленьким командам даже подумать о возможной победе над признанными топами. Касалось это и «Нефтехимика».

Кажется, прямо сейчас КХЛ пришла к тому, что коллективов, боящихся собственной прыти, в плей-офф не осталось. С окончательными выводами, правда, стоит подождать до конца первого раунда, сегодня же просто стоит похвалить Нижнекамск.

Команда Олега Леонтьева при 0:2 взяла и побежала вперёд и очень быстро вынудила холёный «Ак Барс» ошибаться. Вот Рауль Якупов прошивает Тимура Билялова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

А вот защита казанцев грубо ошибается, оставляя за спинами Семёна Кизимова, который сравнивает счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

2:2, Нижнекамск не сдаётся! Буквально через минуту после гола Кизимова случился спорный эпизод. Сергей Купцов приложил в борт Артёма Галимова, который секундами ранее во вратарской уронил голкипера «Нефтехимика» Александра Судницина. После долгого совещания и видеопросмотра арбитры почему-то выписали Купцову большой штраф за толчок в борт, хотя все видели, что защитник нижнекамцев сыграл плечом в плечо.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Казанский Галимов, уходивший, видимо, для убедительности в раздевалку, вернулся тотчас же после объявления судейского решения и радостно отбил кулачок Дмитрию Воронкову на скамейке «Ак Барса». Однако гости бездарно провели пять минут в большинстве, а удаление самого Воронкова на 56-й минуте оказалось для подопечных Зинэтулы Билялетдинова роковым.

«Нефтехимик» выиграл вбрасывание и молниеносно разыграл комбинацию, в которой поучаствовали Вячеслав Лещенко и Евгений Митякин. Воронков провёл в штрафном боксе лишь семь секунд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Потрясающий камбэк маленькой команды, не желающей мириться с таким статусом! «Нефтехимик», горевший спортивной страстью и желанием, сломил академичный «Ак Барс» и устроил шикарный камбэк. Более того, нижнекамцы сумели и защитить преимущество, хотя сразу после гола остались в меньшинстве – абсолютно по делу. Но отбились и вчетвером, и впятером, а за 61 секунду до финальной сирены и вовсе организовали четвёртую шайбу. И вовсе не в пустые ворота!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

4:2 в матче, 2-2 в серии – этого уж точно практически никто не ожидал. И победа фаворита и в этой серии уже не так очевидна, не правда ли?

Хочется верить, что психология лузеров искоренена. «Нефтехимик» и «Адмирал» уже во многом доказали это, а прямо сейчас за эту концепцию бьются «Витязь» и минское «Динамо».