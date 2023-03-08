«Он мастер и звезда!» Кожевников ответил на вопрос, кто лучший защитник в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал игрока обороны СКА Александра Никишина лучшим защитником КХЛ.

«Лучший защитник в КХЛ? Естественно, выделю игрока СКА Никишина. Он здорово играет в атаке и неплох в обороне. Он лучший защитник и вообще просто молодец. Да, есть ошибки, но он молодой и горячий. Но сейчас он самый сильный. У него отличное катание, он мастер и звезда!

Уедет ли он скоро в НХЛ? Думаю, да. Он там нужен и сможет зацепиться. Уверен, его уже зовут. Но пока он сказал, что поиграет здесь. Это правильно, потому что он окрепнет как мужик, а потом поедет туда», — цитирует Кожевникова Legalbet.

В текущем сезоне 21-летний Никишин провёл 65 матчей в регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ, забил 11 голов и отдал 44 результативные передачи с показателем полезности «+19». В плей-офф защитник провёл четыре матча, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. Во вчерашнем матче с минским «Динамо» из-за рикошетов от Никишина белорусский клуб забил два гола.