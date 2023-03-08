Экс-игрок СКА: если сами себе игроки СКА не забьют, то «Динамо» будет тяжело

Бывший игрок СКА Василий Каменев, бронзовый призёр чемпионата СССР сезона 1986/1987, прокомментировал поражение СКА в четвёртом матче серии с минским «Динамо». Счет в серии теперь равный – 2:2.

«Я согласен со словами Романа Ротенберга, тренера армейцев, что в третьем периоде случилось какое-то «чёрт побери». Ну в жизни бывает такое. Сами себе два гола забили, они перевернули ход игры. Это хоккей, за это мы его и любим. По игре никаких вопросов к СКА нет, должны были побеждать, но видите, какие казусы: сначала в меньшинстве пропустили, потом снова от своего же. При том что в обороне хорошо играли, моментов не давали создавать противнику. Что сказать: это плей-офф. Теперь надо побеждать «Динамо» в Питере, а потом в Минске. Если сами себе игроки СКА не забьют, сопернику будет тяжело забить.

Как может провести 8 Марта хоккеист в плей-офф? Я могу сказать, как сам провёл 8 Марта. В 9.30 утра мы были с ветеранами СКА уже на льду в Хоккейном городе, провели тренировку. Потом заехал в магазин, купил цветов, поздравил с праздником жену и дочку. А у действующих игроков СКА — спортивный режим, какие-то восстановительные мероприятия. Завтра у них — игра. Всё по плану. Поздравить женщин их, наверное, отпустят на час. Но потом на сборы и готовиться. Чтобы рюмку-другую выпить? Это исключено в любом случае», — цитирует Каменева «РБ Спорт».

Напомним, в третьем периоде минское «Динамо» забросило четыре шайбы, две из которых состоялись после рикошета от защитника СКА Александра Никишина.