Главный тренер «Авангарда» рассказал о малом количестве бросков в матчах с «Сибирью»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы над «Сибирью» рассказал о малом количестве бросков омского клуба.
«Небольшое количество бросков «Авангарда»? Вряд ли я спокоен — тоже хочу, чтобы было больше бросков. Но так игра складывается. Я рад, что у нас получается больше качественных бросков. И то, что наш вратарь в тяжёлых ситуациях выручает. Если посмотреть на предыдущие две домашние игры, мы перебросали «Сибирь» в тех играх. Такая тенденция здесь. Нельзя сказать, что игра от обороны. Но «Сибирь» была по этому компоненту лучше, более целеустремлённой в бросках, со всех позиций, с любой точки, броски с углов. Мы больше сыграли на мастерстве, на точности передач.
Береглазов пропускал игру из-за рождения ребёнка? Вообще никакой дилеммы не было. Мы с ним давно договорились: жена будет рожать: плей-офф — не плей-офф — он поедет встречать. Алексей наша семья и его близкие тоже наша семья, отец должен быть рядом с женой и будущим ребёнком.
В конце с Дергачёвым и Телегиным выходил Якупов? Поменяли — потому что увидели, что троечка сегодня не так играет, и решили вернуть на место. Бродхерст, Якупов и Толчинский — мы хотели от них побольше сегодня. Хотя Наиль, перейдя в то звено, опять же хорошо отыграл. Не потому, что кто-то плохо играл, а именно из-за связи в тройке. Нам показалось, что надо вернуться к этому», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 8 марта 2023
-
18:02
-
17:57
-
17:49
-
17:42
-
17:37
-
17:34
-
17:31
-
17:15
-
17:12
-
16:52
-
16:38
-
16:27
-
16:10
-
15:54
-
15:31
-
15:11
-
14:32
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:30
-
13:09
-
12:41
-
12:10
-
11:50
-
11:30
-
11:15
-
10:52
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:47
-
09:18
-
09:00
-
08:44