Форвард «Сибири»: «Авангарду» как-то везёт, забивают быстрые голы и встают в «автобус»

Нападающий «Сибири» Антон Назаревич прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:4) и заявил, что новосибирцы смогут перевернуть ход серии.

«Сибирь» выглядела обречённой? Не было такого. Играли все, скамейка жила, все кричали, все хотели забить. Но тяжёлое начало: сразу с 0:1. Я бы не сказал, что в каком-то моменте мы потеряли веру: играли до последней секунды.

Вынужденно играть первым номером не очень удобно? Это плей-офф, просто битва двух характеров. Здесь нет первых или вторых номеров, это просто 20 человек с той и с другой стороны, все хотят победить, сделать максимум, сделать всё для победы.

«Авангард» обыграл нас нашим же оружием? Ну да, им как-то везёт последние две игры, они забивают быстрые голы какие-то, реализуют свои моменты, большинство. И просто встают в «автобус», и тяжело забить. Хорошо они держат счёт, команда мастеровитая. Но надо искать пути, надо лезть туда, зарабатывать удаления, реализовывать большинство. Просто бывает такое, что шайба где-то перескочит. В прошлой игре четыре штанги: ну как это? Они стоят два периода практически в своей зоне, просто её выкидывают. Шайба не заходит и всё. И время, время, время кончается.

Удивил ли «Авангард» тактикой? Да что тут удивляться, это уже плей-офф, делаем всё ради победы. Считаю, что мы играли хорошо и фортуна должна к нам вернуться, мы должны повернуть счёт в серии.

Ощущаем себя припёртыми к стенке? Да нет, наоборот. Я думаю, хорошая ситуация для команды: проверить, на что мы способны, к чему мы готовились. И выйти на матчи. Я просто знаю, как бывает: когда 3-1 в серии ведёшь, кажется, что всё, а другая команда переворачивает серию. У нас есть все шансы, я считаю, надо ехать в Омск и просто отдавать все силы, сразу забивать и играть в свой хоккей. Было у меня такое в карьере, отыгрывались с 1-3. В хоккее сколько такого сейчас. В том году было такое, каждый год бывает. Это хоккей, это плей-офф, этим он и интересен, что нет права на ошибку. Кто меньше ошибётся — тот и выиграет. Надо туда ехать и не допускать ошибок, не допускать глупых удалений. Сразу выходить и брать игру под свой контроль, делать всё для победы», — передаёт слова Назаревича корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.