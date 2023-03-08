«Сибирь» обречена в серии с «Авангардом»?
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Сегодня, 8 марта на стадионе «Сибирь» прошёл четвёртый матч серии первого раунда плей-офф между «Сибирью» и «Авангардом». Победу в матче одержали омичи со счётом 4:1.
Таким образом, «ястребы» ведут в серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2023 со счётом 3-1 и находятся в шаге от выхода в следующий раунд. В связи с этим, «Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Сибирь» обречена в серии с «Авангардом»?
Отметим, что в сегодняшнем матче «ястребы» бросили по воротам хозяев 15 раз и забросили четыре шайбы. В предыдущей встрече «Авангард» также забил четыре гола, но бросил ещё меньше — 12 раз. «Сибирь» в сегодняшнем матче нанесла 44 броска.
Следующий матч Кубка Гагарина между командами состоится в Омске 10 марта и начнётся в 16:30 мск.
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