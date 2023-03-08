Новиков: Кочетков — способный вратарь, но нельзя, чтобы он превращался в тафгая

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил игру российского вратаря «Каролины Харрикейнз» Петра Кочеткова, который забросил шайбу в недавнем матче АХЛ. Кроме того, эксперт высказался на счёт того, что голкипер ранее неоднократно участвовал в стычках на льду.

«В мировом вратарском отряде появился ещё один перспективный голкипер. Кочетков обладает гиперхарактером. Это способный вратарь. Но нужно, чтобы он не превращался в тафгая. Я с опаской смотрю на его действия. Предназначение вратаря — защищать ворота, а задача полевых — создавать ему комфортные условия. Голкиперам достается во многих ситуациях, часто бывают неумышленные толчки. Кочеткову нужно сосредоточиться на своих основных действиях и задачах. Это рост и превращение в одного из лучших вратарей НХЛ. А уж его защиту возьмут на себя полевые игроки.

Не поддерживаю я вратарскую линию тафгаев. Не моё это. Но Петя — способный вратарь с хорошей перспективой. Главное, чтобы он не заблудился. Вратаря нельзя обижать, но соперники будут его изучать и провоцировать, что выведёт Кочеткова из себя. У него начнёт разрушаться психика, он может уйти в сторону от своих обязанностей. Это, в свою очередь, может повлиять на его становление, как вратаря. Пете надо анализировать свои действия и показать терпение. Задача вратаря — спасение ворот и победа команды. Соперники изучают не только полевых, но и вратарей. И здесь они могут обратить внимание на то, что Кочетков психологически неустойчив. Это может повлиять на его дальнейшую карьеру.

Я не могу ему ничего советовать. Может, тренер вратарей ему говорит: «Иди, дерись»? Но я категорически против того, чтобы втягивать вратарей в потасовки. Вратарь — это лорд. А лорд не имеет права низко опускаться в своём поведении. Наши вратари показывают его. Посмотрите на Бобровского и Василевского. Это образец мужества! А бегать по площадке с клюшкой наголо — неправильно», — цитирует Новикова «РБ Спорт».